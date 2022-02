Nyhende

– Det er vi veldig glade for. No blir vårprogrammet vårt mykje meir forutsigbart, og no er det heller ingen grunn til at det ikkje skal kunne gå som planlagt. Vi må framleis passe på meteren der vi ikkje har faste tilviste sitjeplassar, seier kulturhusleiar Kåre Bruvoll Alme.