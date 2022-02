Nyhende

Samferdsleminister Jon-Ivar Nygård (Ap) seier i eit svar til stortingsrepresentant Helge Orten (H) at rv 15 Strynefjellsvegen ikkje er omtalt i Nasjonal Transportplan (NTP) for 2022-33, og at han difor ikkje vil ta initiativ overfor Statens vegvesen for dette prosjektet, per no.