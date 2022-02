Sjå gledesbilda frå gullstafetten

Etter ein trøblete sesong for fleire av løparane, og ei usikker oppkøyring med Johannes Thingnes Bø som dobbelt nærkontat til koronasmitte, vart det ein gledens dag på opningsdistansen i skiskyting under OL i Beijing. Sjå bilda frå bilda frå gledesscenene etter gullstafetten frå Fjordingen sin fotograf i Beijing her.