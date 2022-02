Nyhende

– Slik det ser ut no, forsvinn heile meteren om to veker. Det betyr òg at ein kan samlast ståande og gåande og dansande og hoppande og springande, og eg veit ikkje kva, både innandørs og utandørs. Det blir veldig bra, sa kulturministeren då ho møtte over 100 representantar for kulturlivet i eit digitalt dialogmøte onsdag.