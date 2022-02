Nyhende

Høgreregjeringa si regionreform er i full oppløysing. Det er allereie klart at Troms og Finnmark gjennoppstår. Til helga vert det klart om det i framtida skal heite Buskerud, Akershus og Østfold og ikkje lenger Viken. I Vestfold og Telemark har no dei fleste kommunane tilrådd oppløysing, og mykje tyder på at fylkestinget vedtek deling 15.februar. I Innlandet skal det vere folkeavrøysting om saka, og også her tyder det på at mange vil gå inn for å gjenopprette Hedmark og Oppland.