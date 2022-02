Mann dømd etter å ha utført handverkstenester "svart" - kundar ilagt bøter

Politiet i Møre og Romsdal opplyser at ein mann er dømd for å ha unndrege seg skatt etter å ha utført handverksarbeid og motteke kontant betaling utan å ha ført rekneskap: 11 kundar er ilagt førelegg for medverknad til skattesvik.