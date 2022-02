Har avgjort kor lang skuleveka her skal vere

Nyhende

Som einaste skule i Volda kommune, har elevane i 1 - 3. klasse ved Hornindal skule berre fire dagar skuleveke.

Rektor ved Hornindal skule hadde fått i oppgåve frå Volda kommune om å ta initiativ til ein prosess som tek denne organiseringa opp til vurdering. Prosessen skulle involvere foreldre til både noverande og framtidige elevar.

I eit brev til tenesteutval for oppvekst og kultur, fortel kommunalsjef Per Ivar Kongsvik at FAU ved skulen har lagt til rette for diskusjonar mellom foreldre og rektor ved Dalsfjord skule for å gjere greie for kva erfaringar Dalsfjord skule har gjort seg etter overgang frå fire til fem dagars skuleveke.

I denne saka har FAU utarbeida ei spørjeundersøking der foreldra har fått høve til å gje uttrykk for sine meiningar om saka. Undersøkinga gir eit klart svar om at organiseringa av skuleveka for dei yngste elevane ikkje vert endra ved Hornindal skule.

Kommunalsjefen minner sjølv om at han har lova å lytte til foreldra i denne saka og ser ingen grunn til å leggje saka fram for politisk handsaming.

- Når FAU etter ein god og grundig prosess rår til å halde på noverande organisering, finn ikkje kommunalsjef grunn til å ta initiativ til noko anna, konkluderar kommunalsjefen.

Han takkar foreldrerådet for å ha lagt til rette for ein god og saklege diskusjon i ei sak med delte meiningar.

Saka vert lagt fram for TOK (tenesteutval for oppvekst og kultur) som ei orientering.