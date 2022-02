Inntektene går til Beitostølen:

Endeleg blir det Røde Fjær-aksjon igjen

Lions Club Stryn er klare for Røde Fjær-aksjon, etter at Covid-19 har ført til at aksjonen har vore utsett to gongar. Inntekta skal gå til Beitostølen Helsesportsenter, slik ho også gjorde under den første aksjonen.