Nyhende

Mange års kamp ser ut til å gje resultat. Etter at eit stort stortingsfleirtal i fjor vår la inn tydelege føringar for å kome i gang med ny tunnel på rv 15 Strynefjellsvegen i første seksårsperiode av Nasjonal Transportplan, har Statens vegvesen no bestemt seg for å starte arbeidet med reguleringsplan i 2024. Og ikkje nok med det: Det same vegvesenet vil starte reguleringsplanarbeidet for E39 Byrkjelo-Svarstad allereie neste år.