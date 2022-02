Nyhende

Det vart ein spennande jaktstart i OL søndag, der det store spørsmålet var om Johannes Thingnes Bø kunne gjere som Marte Olsbu Røiseland tidlegare på dag, og aldri sleppe konkurrentane innpå seg. Eller om det skulle bli ei annan utvikling i og med at han hadde verdscupleiaren, franske Fillon Maillet, jaktande bak. Tarjei Bø og Maxim Tsvetkov gjekk ut på dei neste plassane.

Samstundes med at løpet starta, byrja også vinden. På første skyting skaut Johannes Thingnes Bø fullt, det same gjorde Fillon Maillet, som gjekk ut 48 sekund bak. Tarjei Bø fekk èi runde, og fekk no Latypov og Samuelsson framfor seg.