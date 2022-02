- Vinteren er nok sikra no

Nyhende

Det er ein svært optimistisk løypekøyrar vi snakkar med ved starten av februar. Etter fleire dagar snøfall er utsiktene klart betre enn kva dei var på denne tid i fjor. Då kjempa Arvid Hatledal med lite og «fjomete» snø.

– Vi har fått mykje snø og forholda er veldig gode. Vi får opna opp løyper vi ikkje hadde i fjor, og det ser ut som at vinteren er sikra no, seier Hatledal, og fortel om 220 cm snø ved Holsetra.

Med godt med snø i høgda kan han utvide tilbodet med løype til Grendasetra, i den populære Panoramaløypa, og kanskje også til Hogden.

– Det er håp for den i vinter. Vi må ha god snø og eg håpar den ikkje bles vekk før eg får tatt tak i den, seier han, og fortel at løypa til Hogden krev litt ekstra snø sidan det er skråbakkar som må doserast.

– Tipp-topp på lite snø

Hatledal kan fortelje at også denne sommaren er det gjort eit stort og viktig arbeid for å legge eit best mogeleg grunnlag for gode løyper vinterstid. Særleg har traséen frå Dybevoll og til bakkane opp mot Lundesetra fått seg eit skikkeleg løft. Her er det kome nye røyr og stikkrenner og det er breidda ut fleire stader.

– Og vi har forsterka sjølve løypa der vi køyrer maskina. Det er lagt på pukk og grus. No blir der fint å gå og sykle om sommaren.

Også ein del av løypa mot Holsetra har vore gjennom tilsvarande utbetring. I tillegg er brua nedanfor setra forsterka og utvida. Og arbeidet har gitt synlege resultat.

– Traséen mot Tverrfjellet har vore tipp-topp på lite snø. Det har ikkje vore vasstrekk sjølv då det regna på det meste.

Tvilar på elektrisk løypetrakking

Med elektrifisering innan dei fleste område lurer vi på korleis utsiktene er for dette innan løypekøyring

– Elektrisk trakkemaskin er nok langt fram i tid, seier Hatledal, og peikar på utfordringar med at maskinene jobbar tungt over lang tid.

– Dei passar nok best for små lysløyper og mindre anlegg.

Han ser vanskeleg føre seg at han sjølv kjem til å oppleve å køyre løypene mellom Ullsheim og Stryn vinterski i ei elektrisk trakkemaskin.

– Men eg hadde håpa på elektrisk snøscooter til arbeidsbruk. Det er litt rart at det ikkje er kome enno.