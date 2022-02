Mangla yrkeskompetanse - vart melde

Nyhende

Statens vegvesen hadde tungbilkontroll ved Kjøs bru måndag kveld.

58 køyretøy var innom kontrollplassen for ein visuell kontroll av dekk, vekt, last m.m. Av desse vart 16 køyretøy plukka ut til ein meir omfattande kontroll.

Det vart her skrive ut to mangellappar for sprekk i frontrute og skade på skilt. To sjåførar vart melde for manglande yrkeskompetanse.

Det vart skrive ut fem gebyr for manglande kjetting, totalt 10.000 kroner. Ein sjåfør fekk advarsel for brot på køyre- og kviletidsregelverket, og ein spesialtransport fekk bruksforbod for manglande merking av lasta.