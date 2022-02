Fleire køyretøy plukka ut til omfattande kontroll på Folven

Nyhende

Statens vegvesen hadde kontroll av tunge køyretøy ved Folven tysdag kveld.

27 køyretøy var innom kontrollplassen på Folven for ein visuell kontroll av dekk, vekt, last m.m. Av desse vart 10 køyretøy plukka ut til ein meir omfattande kontroll.

Det vart skrive ut fem gebyr for dekk under minstemål for dekkmønster. Kravet til minimum mønsterdybde for dekk på køyretøy over 3.500 kilo i perioden for vinterdekk er fem mm, skriv vegvesenet i sin kontrollrapport.

To sjåførar fekk advarsel for brot på køyre- og kviletids regelverket, og det vart skrive ut ein mangellapp for tekniske manglar.