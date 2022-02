Han tok det første OL-sølvet

Etter 3 km braut han skia. – Men eg var svineheldig: Like ved var der ein skiskyttar frå Trondheim som skulle ut i løypa og sjå på. Han ga meg ei ski, fortel Per Knut. Han var 50 sekund frå pallen då han kom i mål. Det skal ikkje store reknekunnskapane til for å kome fram til at utan skibrot ville dette høgst truleg ha blitt medalje.