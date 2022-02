Nyhende

– Ja, dette er utruleg kjekt. Vi er stolte av resultatet, først og fremst fordi det er viktig for oss å vere ein solid lokal aktør både for privatkundar og for næringslivet, seier Ørjan Skåden, banksjef bedrift i Nordfjord og Odd Kjetil Tonning, banksjef privat i Nordfjord.