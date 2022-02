Tiltaksplan for reiseliv vedteken:

Dialog og reduserte utslepp

– Reiselivet er ein av dei viktigaste næringane i Vestland, seier utvalsleiar Tor André Ljosland etter at hovudutval for næring har vedteke tiltaksplanen for reiseliv for 2022. Reduserte utslepp og dialog om landstraum er viktige tiltak.