Volda kommune skal betale Ørsta kommune 44 millionar kroner i erstatning. Det har skjønnsnemnda bestemt etter at Ørsta kommune kravde erstatning for tapte inntekter då Bjørke og Viddal vart ein del av Volda kommune. Erstatninga skal betalast over åtte år frå 2020 til 2027.