Hedda øydela kneet i november:

Melder seg klar til seriestart

Hedda Vatn Øvreberg (21) er godt i rute etter at ho pådrog seg ein leddbandskade i kneet heilt mot slutten av fotballsesongen i fjor haust. No melder ho seg klar til seriestarten for 1. divisjonsklubben Åsane.