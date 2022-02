Vil ha besøk av fylkespolitikarar hit

Nyhende

– Etter at vi no har fått eit nytt stort fylke, Vestland, er det viktig at fylkesorgana kjenner det geografiske nedslagsfeltet som dei dekkjer. Stryn kommune grenser til to andre fylke og ligg i utkanten av Vestland. Dette gjer at avstanden til fylkesadministrasjonen blir lang, og at fleire av dei folkevalde i fylkeskommunen har liten kjennskap til denne delen av fylket og dei utfordringane som vi ser lokalt. Det er også eit sterkt ynskje frå kommunen og samarbeidande institusjonar lokalt å kjenne ein nærleik til den nye fylkeskommunen og fylkeskommunale organ, skriv ordførar Per Kjøllesdal i invitasjonen.