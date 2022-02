Nyhende

I eit brev som vart sendt kommunestyrepolitikarane i forkant av handsaminga torsdag, kom det fram at eigarane av Mølla følte seg tvungne til å godta tilbodet dei fekk i april i fjor, for å unngå snarleg ekspropriasjon. Då dei åtte månader etter avtaleinngåinga vart kjent med at naboeigedomen 86/20, også kalla «Tippen», skulle godtgjerast med to millionar, fem gongar meir enn det Mølla var kompensert, følte dei seg urettvist behandla og ønska avtalen ugyldiggjort. Dette vart avvist av kommunestyret i desember i fjor. No var det klage på vedtaket om godkjent avtale som var til handsaming.