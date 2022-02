- Fleire skular bør meldast i mobbesaker

Nyhende

– Mobbing skjer på alle skular, og alle skular må derfor vere godt førebudde på å handtere det. Det handlar om kompetanse og kapasitet, men like mykje om at leiinga må setje standarden og sørgje for at dette har løpande prioritet. Det er også viktig at skulane har ei plikt til å reagere raskt, seier Horn i ei pressemelding.

Ho er generalsekretær i Voksne for Barn, som er ein ideell medlemsorganisasjon som jobbar for god psykisk helse og trygge oppvekstvilkår for barn.

Horn viser til at skulane er forplikta gjennom opplæringslova til å gripe raskt inn og stanse mobbing.

Det primære formålet med ei melding er å leggje eit press på skulen og kommunen, slik at dei skal oppfylle den juridiske forpliktinga si.

– Mange barn blir utsette for integritetskrenkingar som vaksne aldri ville ha godteke utan å melde det til politiet når det rammar oss sjølve. Vi burde ikkje ha lågare tersklar for å melde saker til politiet når det er barn som blir ramma, seier Horn.

