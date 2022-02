Rekordhøgt resultat for og kundeutbytte

Nyhende

– Med ein utlånsvekst i personmarknaden i Sogn og Fjordane på over 9 % i 2021, har Sparebanken Vest aldri stått sterkare i regionen enn no. Ved kontora i Førde, Sogndal og Stryn var utlånsveksten over den totale veksten til banken på 12 % i 2021, opplyser banksjef Myhre.