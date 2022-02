- Bygg- og anleggsfag opnar mange vegar til arbeidslivet

Nyhende

– Skulle eg gjere eit skifte måtte det bli no, seier Einar (51).

Første utdanninga fekk han ved Markane skule, men som vaksen vart han eidar. Han har teke over slektsgarden på Skaugset, men skulen har hovudprioritet.

Han skal også ta pedagogikkutdanning samstundes som han lærer ein ny generasjon å bli handverkarar.

– Eg kom tidleg i arbeid. Fekk jobb på Svarstadbygg, var innom Arne Skrede og så ei læretid med Reidar Holmøy som enda med fagbrev i betong, fortel han. Løpet var lagt for ei lang tid i Veidekke der han etter kvart vart arbeidsleiar.

Bruene på Kvivsvegen har vore eitt av mange prosjekt. No sist var han i Sogndal.

– Men kvifor lærar?

– Eg såg at stillinga var utlyst, søkte og fekk ja, seier han og legg til at han er godt nøgd at pendlarlivet er over.

Livet har ikkje vore berre glansbilde. 40 år gammal miste han kona, og sat igjen med to små jenter.

– Det var vanskeleg, men eg fekk god hjelp av arbeidsgjevaren den tida, legg han til.

Ei viktig utdanning

– Eg gleder meg til kvar einaste dag eg får vere med desse ungdomane. Eg trur ikkje folk er heilt klar over kva ei bygg og anleggslinje har å tilby dei. Kva vegval dei kan ta vidare, og også at det er ei utdanning som sikrar arbeid i framtida.

Han forstår at det er ikkje lett å stake ut kursen når du er 15–16 år, men frå denne utdanninga går mange vegar. Du kan bli ingeniør. Det er det spørsmål etter, og dei vil aller helst ingeniørar som har praktisk røynsle.

– Tømrar, var svaret frå dei fleste elvane vi snakka med, men Ingeborg Hauge skulle bli røyrleggar.

– Det er det som er så greitt med denne utdanninga. Dei kan velje tømrar, betong, røyrleggar, berre for å nemne nokre døme, men det viktigaste er at dei utdannar seg til yrke der marknaden skrik etter arbeidskraft, seier Sætren.





Utfordrar næringa

– Dersom bransjen vil ha rekruttering, må dei gjere meir sjølve, meiner læraren som har lang fartstid på «den andre sida».

– Bransjen må inn med informasjon i ungdomsskulen, dei må opne opp for lærlingar, og dei må også opne for sommarjobbar. Det treng ikkje vere meir enn nokre veker, men la ungdomane få ein liten «smak» før dei set seg ned for å skrive søknad til vidaregåande skule. Gjennom nokre få sommarveker kan bransjen gjere seg attraktiv for søkjarane, meiner han.

– Dei som vel yrkesfag har mange moglegheiter og ei spennande framtid, seier Sætren og utfordrar både foreldre og rådgjevarar.

– Det er viktig å utdanne seg for arbeid og ikkje for arbeidsløyse, meiner han samstundes som han forstår kor vanskeleg det er å ta eit val.

– Av og til får vi nokre overraskingar. Det var ein eldre lærar som var innom med elevar og spurde om dette ikkje var utdanning til yrke for utlendingar. Det viser at det er folk som ikkje heilt forstår kva som er framtidsretta, og kva som ligg i tilbodet.

Meir enn spikar

Det er ikkje første gongen vi er innom desse klassane, men det er første gongen vi ser at alle går med hjelm og vernesko.

– Vi skal ikkje berre lære dei faget. Vi skal også lære dei å ta vare på seg sjølve, og at det er viktig å møte presis på arbeid. Kva vil foreldra seie om elevane kjem heim med kutt i fingrane og knuste tær, smiler den nye læraren med bakgrunn i mange år i bransjen.