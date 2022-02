Junior-verdsmeister frå Markane

Nyhende

Maren Hjelmeset Kirkeeide gjekk eit kjempeløp i junior-VM fredag, ja rett og slett eit gulløp var det! 19-åringen frå Stryn både skaut godt og hadde stor fart i sporet i dei tøffe løypene i Soldier Hollow. Ingen makta å matche den knallsterke Markane-løparen. Ti år etter Johannes Thingnes Bø kan igjen idrettslaget feire ein junior-verdsmeister.

Kirkeeide markerte seg frå start og låg heilt i tetsjiktet frå første mellomtid. Etter fullt hus på første skyting gjekk ho ut som nummer tre, berre ni sekund bak leiaren.

På ståande skyting vart det ein strafferunde, noko som førte Kirkeeide ned til fjerdeplass, men no berre vel seks sekund bak slovenske Repnic. Ein svært sterk sisterunde tok derimot strynejenta heilt til topps.

-Fy f....for ei dame! Det seier pappa Sigbjørn Kirkeeide som sat heime i Stryn og fekk med seg den store hendinga på stream frå USA, seint fredag kveld.

Litt tyngre vart det for Emilie Flo Stavik. Det skuldast først og fremst litt for mange strafferundar samanlikna med dei beste. Ho pådrog seg to bom på kvar av skytingane, og enda til slutt på ein 26. plass, omlag 2,20 bak lagveninna. Det er derimot tett framover, så det er gode sjansar for å avansere på lista på søndagens jaktstart.