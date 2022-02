Her blir det stengt fleire timar

Nyhende

Kraftige vindkast litt etter klokka tolv søndag, gjorde at fleire store grantre la seg over E39 like ved Rognes i Skredestranda. Vegen er heilt stengt for gjennomkøyring, og førebels opplyser Mesta at vegen vil vere stengt truleg til klokka 18-19, før det er klart for at bilar kan få sleppe gjennom.

Etter det Fjordingen får opplyst vil det vere naudsynt med ytterlegare opprydding måndag, og kanskje også tysdag. Då vil det vere manuell dirigering på staden.

Aktuelle omkøyringsvegar er Panoramavegen, mellom Vegtun og Lote, og riksveg 651 mellom Hjelle og Volda.