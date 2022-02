Meiner utvidinga er i tråd med politisk ønske

Nyhende

Fjordingen omtalte for litt sidan eit brev sendt kommunen, frå fleire næringsdrivande i austenden av Tonningsgata, der dei var kritiske til utviding av ladestasjonen ved Petternese. Dei fryktar at dette vil skape parkeringsutfordringar for deira kundar, og det vart også sett spørsmålsteikn ved at kommunen, utan politisk handsaming, kan ta slike grep for eit areal regulert til parkeringsplassar.