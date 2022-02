Framleis høgt smittetrykk i Stryn

Nyhende

Stryn kommune, som oppdaterar smittetala kvar måndag, opplyser at 398 personar har testa positivt i løpet av veke 8.

Av desse er 20 personar over 65 år og 111 personar under 18 år. 267 personar er mellom 18 og 65 år.

- Dette er talet sjølvregisterte, positive testar som blir oppgitt, så vi har framleis høgt smittetrykk i kommunen, fastslår Stryn kommune.

Etter dei nye retningslinene som vart gjeldande laurdag 12. februar, er det ikkje lenger anbefalt at born og ungdom i skulealder (ut vidaregåande skule) vert testa for korona når dei har symptom på luftvegsinfeksjon.

Det er anbefalt at dei held seg heime dersom dei er sjuke, slik som ved andre infeksjonar, og dei kan gå på skule eller i barnehage når dei har blitt betre og har vore feberfri i 24 timar.



Kommunen minner om at vaksne berre er anbefalt å teste seg for korona når dei har symptom på luftvegsinfeksjon. Det er ikkje lenger lagt opp til at dei som vert smitta av korona, treng å varsle nærkontakter utanfor eigen husstand.

Kommunen legg til at anbefalingane er eit uttrykk for at helsestyresmaktene vurderer at omikronviruset ikkje lenger utgjer ein større helsetrussel for dei fleste av oss, enn kva andre luftsvegsinfeksjonar som vi ikkje testar for, eller varslar spesielt om.

- Smittetala framover vil difor åleine ha mindre å seie for vurdering av den generelle smittesituasjonen i kommunen, skriv kommunen.