Nyhende

Langt unna eit nyleg avslutta OL, og eit pågåande junior-VM i skiskyting, der Stryn og Markane IL kan skilte med edlaste medalje frå begge arrangementa, utspela det seg i helga tette duellar i krinsrennet på Ålandsleite. Her finn ein kanskje dei som skal overta arven etter Bø, og no også Stavik og Kirkeeide. Og i nettopp desse løypene har også dei lagt grunnlaget for det dei no presterer på internasjonale arenaer.