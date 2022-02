Nyhende

– Eigarane av Setrevegen har i eigarmøte i juni 2021 gjort vedtak om å auke bomavgifta for Setrevegen frå 40 kroner til 50 kroner for enkeltpasseringar, og frå 300 til 400 kroner for årskort. Vi ber om Stryn kommune si godkjenning for denne auken, skriv veglaget i brev til kommunen.