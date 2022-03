Nyhende

Johannes Thingnes Bø har bestemt seg for å stå av resten av verdenscuprenna, og avslutte konkurransesesongen. Det er ei heilheitsvurdering av totalbelastninga dei siste åra, som gjer at stryningen no vel å avslutte sesongen, skriv skiskyttarforbundet i ei pressemelding.

- Både fysisk og mentalt har det siste året vore ekstra utfordrande med tanke på smittevern og optimalisering mot OL. Sidan sist OL i 2018 har det ikkje vore rom for ein lang pause, og difor tek jeg meg fri no, slik at eg er klar og topp motivert for dei fire neste åra fram mot OL i Anterselva i 2026, seier Johannes Thingnes Bø, som tok fire gull og ein bronse i OL i Beijing i februar, og ligg på femteplass i verdscupen framfor dei tre siste rundane.

Thingnes Bø får støtte for beslutninga av sportssjefen i Norges Skiskytterforbundet.

- Vi respekterer naturlegvis Johannes sin avgjerd, og har forståing for at det siste året har vore ei påkjenning. Han vil halde seg i form og har allereie sett seg mål om å vinne verdscupen totalt neste sesong, seier Per Arne Botnan.

28-åringen har vunne verdscupen samanlagt dei tre siste sesongane.