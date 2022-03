Ingen VM-stafett ilag for Maren og Emilie

Sjukdom i den norske troppen gjer at Norge har trekt 19-årslaget som skulle gått stafett i junior-VM i skiskyting i kveld, norsk tid. I og med at Norge ikkje stiller på startstreken blir stryningane dermed snytt for ein spennande stafett med to Markaneløparar på laget i beste sendetid på TV.