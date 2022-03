Stopp krigen!

Nyhende

Natt til torsdag var det eit faktum, det mange hadde åtvara om, blant andre USA-president Joe Biden, men som dei fleste av oss trudde eller i det minste håpa at ikkje skulle skje: Vladimir Putin har gått til krig mot sin næraste nabo, med forklaring om at han ikkje hadde noko anna val. No går han bokstaveleg tala over lik og skyr ingen midlar for å oppnå målet sitt om å anektere Ukraina. Medan så å seie heile Europa, USA og etter kvart også fleire asiatiske land set i verk det eine meir brutale tiltaket etter det andre, i forsøk på å stoppe krigen.