Han er utnemnd til nasjonalt utval

Volda kommune sin kommunedirektør, Rune Sjurgard, er oppnemnd til det nasjonale utvalet for mottak og busetting av flyktningar frå 2022 til 2025. Det går fram i eit brev til Sjurgard frå Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap)

Formålet med utvalet er å leggje til rette for at samarbeidsavtalen om mottak og busetting av flyktningar blir gjennomført på ein samordna og heilskapleg måte. Utvalet, som består av fem representantar frå staten og fem representantar frå kommunesida, vert oppnemnd for ein periode på fire år.

- Arbeids- og inkluderingsdepartementet oppnemner deg med dette som representant for kommunesektoren. Oppnemninga gjeld til 31. desember 2025. Eg ynskjer deg lykke til med ditt bidrag til arbeidet med mottak og busetting av flyktningar, skriv Tajik.

Utvalet for perioden 2022-2025 har følgande samansetning:

• Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi, leiar for utvalet

• Frode Forfang, direktør i UDI, leiar utvalet i saker som angår asylmottak

• Mari Trommald, direktør i Bufdir

• Osmund Kaldheim, direktør i Husbanken

• Else-May Norderhus, statsforvaltar i Møre og Romsdal

• Helge Eide, områdedirektør i KS

• Nina Gran, fagleiar i KS

• Rune Sjurgard, kommunedirektør i Volda kommune

• Bente Thorsen Fagerli, kommunaldirektør i Oslo kommune

• Arve Semb Christophersen, fylkesrådmann i Vestfold og Telemark fylkeskommune