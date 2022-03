Lurer du på noko om planen for sentrum bør du få med deg dette møtet

Nyhende

Etter at planframlegget vart lagt ut på offentleg høyring første gong i mai 2021 har kommunen fått inn over 100 merknader. Merknadane er gjennomgått og planframlegget er no justert. Det er difor lagt opp til ei ny høyring av planframlegget. Høyringsperioden for 2. gongs offentleg ettersyn er frå 1. februar – 18. mars, skriv kommunen på sine nettsider.