Nyhende

Russland sin invasjon av Ukraina er eit vegskilje for Europa. Putins angrepskrig mot eit demokratisk naboland er det mest omfattande angrepet på fridom og folkestyre i Europa sidan andre verdskrigen. Venstre støttar regjeringa si linje mot Russland, i nært samarbeid med NATO og EU, så langt. Men vi meiner Noreg kan og må gjere meir. No må vi bidra der vi kan, både med sanksjonar, hjelp til Ukraina og for å sikre våre allierte i NATO.