Fekk bruksforbod og firmaet vart meld til politiet

Nyhende

60 køyretøy var innom kontrollplassen ved Kjøs bru for ein visuell kontroll av dekk, vekt og last m.m. Av desse vart 15 køyretøy plukka ut til ein meir omfattande kontroll, der dette er resultatet:

Eitt vogntog beståande av varebil og tilhengar hadde lasta hengande over kjennemerke og baklys og dekte til desse. Forholdet vart gebyrlagd med 2.000 kroner for å ha dekt til lys, og 3.000 kroner for å ha dekt til kjennemerke. Køyretøyet var ikkje utstyrt med fartsskrivar som det er krav til når tillatt totalvekt på bil og tilhengar er over 3.500 kg og det vert nytta til transport i næring. Her vart firmaet meld til politiet. Det vart gitt bruksforbod for vogntoget til forholda vert retta, skriv vegvesenet i sin kontrollrapport.

Ein sjåfør fekk 3.600 kroner i gebyr for manglande kjetting. Ein sjåfør fekk 2.000 kroner i gebyr då eitt dekk ikkje tilfredstilte kravet til vinterdekk.

To sjåførar fekk advarsel for brot på køyre- og kviletidsregelverket, og det vart skrive ut to mangellappar på tekniske forhold som gjaldt sidehinder og skilt.