Rolf Taraldset tek med seg treskjerarutstyret til Sagastad:

No skal dragehovudet utsmykkast

Det staselege dragehovudet på Myklebustskipet i Sagastad er nede. Ikkje for teljing, men for dekorering. No skal treskjerarmeister Rolf Taraldeset utsmykke hovudet. Og publikum kan få sjå på.