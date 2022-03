Nyhende

- Det var forbipasserande som oppdaga ho rett etter kl 14.00. Kvinna hadde gått frå Loen retning Olden, og låg i veggrøfta på venstre sida av vegen, nærare bestemt vis a vis badeplassen i Avleivika, opplyser Tor Egedahl i politiet.

Kvinna klaga over smerte i ein arm, men kunne ikkje gjere greie for kva som hadde skjedd. Ho er sendt i ambulanse til Førde sentralsjukehus for sjekk, opplyser Egedahl.