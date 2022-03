Klart for vanleg 8. mars-markering

Nyhende

I hovudstaden blir den internasjonale kvinnedagen markert tysdag med appellar på Youngstorget frå klokka 18 og deretter tog.

Hovudparolen er "Abort er kvinners valg – avskaff nemndene nå!".

Fleire har òg gitt uttrykk for at dei vil vise solidaritet til kvinner i Ukraina som lid under Russlands krigføring, noko som har skapt litt debatt.

– "Fred og solidaritet" bør vere hovudparole på årets 8. mars, slik at krigen i Ukraina blir ei større sak på årets markering, skrev byråd for arbeid og integrering i Oslo, Rina Mariann Hansen (Ap) og gruppeleiar Eivor Evenrud i Raudts bystyregruppe i eit innlegg i Vårt Oslo laurdag.

Forslaget blir likevel avvist i eit innlegg frå arbeidsutvalet til 8. mars-komiteen i Oslo søndag.

– Hovudparolen "Abort er kvinners valg – Avskaff nemndene nå!" går først i toget. Dette kjem vi ikkje til å endre på så kort tid før sjølve dagen, av omsyn til demokratiet på parolemøtet og aktualiteten i abortsaka nasjonalt og internasjonalt, skriv Maiken Sætran Lium og Thea Borkhus Gabrielsen, som begge sit i arbeidsutvalet.

Arbeidsutvalet opplyser likevel at dei skal trykke opp ein parole med ordlyden "Kvinner for fred! Solidaritet med Ukraina!" og at denne kan få plass lenger bak i toget.

Det blir og arrangement fleire stader i landet, blant anna Bergen, Trondheim og Stavanger. (©NPK)