Nyhende

- Blant LLA sine over 100 lokalaviser går om lag halvparten av avisene litt fram i opplag, den andre halvparten litt tilbake, når vi samanliknar netto opplagstal for andre halvår 2021 med andre halvår 2020. Dermed held trenden vi har sett over mange år fram: Alt i alt er lokalavisene sine opplagstal stabile, skriv LLA i ei pressemelding.

Fjordingen hadde i andre halvår 2021 eit opplag på 3.878, ein framgang på 31 samanlikna med andre halvår i 2020.

Andre aviser i nærområdet:

Fjuken: 3.810 (-45)

Fjordenes Tidende: 4.587 (+68)

Fjordabladet: 3.136 (+120)

Firda Tidend: 2.925 (+19)

Sunnmørsposten: 26.834 (+234)

Møre-Nytt: 5.036 (+105)

Møre: 2.979 (-96)

Firda: 11.458 (-498)

Sogn Avis: 9.487 (+355)

-Det er veldig positivt å få ei stadfesting på at journalistikken vår er viktig for folk i distriktet. Det same gjeld marknadsplassen som annonsesidene våre er, seier redaktør i Fjordingen, Bengt Flaten.

Ein auke i opplag på 31, samanlikna med 2. halvår 2020, viser at Fjordingen held god kurs og styrker posisjonen sin.

-Fjordingen er og skal vere lokalavisa for Stryn og Hornindal. Den gode kontakten med lesarane og annonsørane våre viser at vi lukkast med det. Difor vil eg gjerne takke kvar enkelt abonnent som står bak den gode opplagsutviklinga vår, seier redaktør Flaten.

-Først i to år med pandemi, og no i ei tid med ein storkrig vi alle følgjer med på, ser alle kor viktig det er med redaktørstyrte medier og ei fri presse utan nokon som helst binding verken til styresmakter eller andre aktørar som måtte legge seg opp i redaksjonelle vurderingar, poengterer Flaten.

Dei siste åra har alle mediehus utvikla seg frå hovudsakleg å prioritere nyheitene på papir først, til å presentere nyheitene fortløpande på nett, når dei skjer.

-Folk flest les no nyheitene på avisene sine nettsider mange gonger i døgnet, og som oftast ved hjelp av mobiltelefonen. Den utviklinga vil berre akselerere, seier Flaten.

Totalopplaget for LLA sine medlemsaviser aukar med 3.996, ein auke på 1,1 prosent.