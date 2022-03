Kaisa har internship i Chamonix

Då eg skulle søke etter praksisplass var eg ikkje i tvil om kvar eg ville. Eg har alltid drøymt om å vere ein sesong i Alpane for å stå på ski

Kaisa Vollsnes Wemby, oppvaksen på Hjelle i Oppstryn, er student ved Høyskolen i Kristiania.

Her tek ho bachelorgrad. Studiet heiter Reiselivsledelse.

Drøymt om ein sesong i Alpane

Mange kjenner Kaisa som ein solid fotballspelar og måltjuv av rang, toppscorar på Stryn sitt damelag.

Men då ho skulle ut i praksis, var det ski som talde.

– Dette vårsemesteret fekk eg moglegheit til å søke ein plass på faget international intern-ship, som inneber å ha praksisperioden min i utlandet, fortel ho.

– Då eg skulle søke etter praksisplass var eg ikkje i tvil om kvar eg ville. Eg har alltid drøymt om å vere ein sesong i Alpane for å stå på ski, så difor tenkte eg at dette er ein fin moglegheit til å få kombinert utdanning med ein sesong i Alpane.

Skreddarsyr reiser

Eit Internship er ei kortare, tidsavgrensa tilsetjing for å få praksis og kome seg ut i arbeidslivet og vise seg fram. Føresetnaden er at ein er student eller akkurat har avslutta studiet.

– Kven jobbar du for i Chamonix, og kva går jobben ut på?

– Eg jobbar i eit selskap som heiter Chamonix Adventures. Vi skreddarsyr reiser både for bedrifter og mindre grupper til Chamonix, seier Kaisa.

– Her jobbar eg som sales- og marketing ansvarleg. Mine oppgåver går difor ut på å kontakte kundar, selje og planlegge reiser. Eg jobbar også mykje med digital marknadsføring.

Litt tilfeldig

– Kvifor ønska du deg akkurat til Chamonix?

– Det var eigentleg litt tilfeldig at det vart akkurat Chamonix eg reiste til, seier Kaisa, og fortel at ho i utgangspunktet var open for dei fleste plassar i alpane, så lenge ho fekk ein god jobb og der var gode skimoglegheiter.

– Då eg begynte å kontakte ulike bekjente, fekk eg etter kvart tilbod om denne jobben noko som eg er veldig glad for, seier ho.

Ikkje mykje å klage på

Det som også er eit ekstra pluss med Chamonix er at dette er ein litt større by med mykje folk, restaurantar, butikkar og andre aktivitetar, seier Kaisa.

– Har opphaldet så langt vore som du drøymde om?

– Opphaldet så langt har absolutt vore som eg drøymde om. Då eg jobbar ca. tre gongar i veka og står på ski resten, har eg ikkje mykje å klage på! seier Kaisa, og legg til at ho får eit godt læringsutbytte av jobben.





Populært for ungdom

– Kva saknar du heimanfrå?

– Eg saknar familien, kjærasten og venene mine. Elles har eg det fint.

– Kva er det beste med å bu i Chamonix?

– Det beste med å bu i Chamonix må nok vere den spektakulære naturen og alle skimoglegheitene her, seier Kaisa Vollsnes Wemby.

– Chamonix er også ein populær by ungdomar som ønsker å ta ein skisesong reiser til, noko som gjer det ekstra kjekt. Ein møter som regel alltid nokon å stå med i bakken.