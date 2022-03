Nyhende

Prisen på bensin og diesel har auka i rekordtempo både i Norge og andre land, etter at Vladimir Putin starta sin skruppellause krig mot Ukraina for godt to veker sidan. Auka prisar på råolje gir ekstreme utslag på kort tid. Så ekstreme at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) no må ta grep. Og det må skje raskt.