Blir pensjonist og flygar

– Det er litt merkeleg. Eg får ikkje køyre buss, men eg kan framleis dundre i veg med vogntog på femti tonn til eg blir hundre. Det er ei særnorsk lov. I Sverige og Danmark får dei køyre, smiler den spreke pensjonisten. Einaste positive momentet han ser, er at det blir ikkje sovepute for busselskapa. Dei må ta rekrutteringa på alvor.

Vi sit i ein god, varm bil ved flystripa på Rise. Straks siste snøen er smelta, er han klar for å trille flyet – eit einmotors Ikarus C 42 B med plass til to, ut frå hangaren. Med mindre tid på bakken blir det meir tid i lufta.

46 år i bussen

Lasse Tenden vart tilsett i L/L Nordfjord og Sunnmøre Billag 20. juli 1976 og har vore ein trufast medarbeidar i 46 år.

– Eg har hatt gleda av å arbeide saman med Lasse på «godsen» – dvs. Linjegods og seinare i lokal- og ekspressbuss i over 30 år. Lasse er løysingsorientert og snarrådig og har meir enn ein gong snudd utfordrande situasjonar. Ei dramatisk historie som stadig blir nemnt, er ein gong Fjordekspressen bles av vegen på Dovrefjell. Etter å ha forsikra seg om at alle passasjerane var uskadde, gjekk han fram og skilta om skiltkassa til «Ikkje i rute», fortel Karin Lunde Vinsrygg som stilte med kake på vegner av Vy då han var tilbake etter siste turen med dobbeldekkar, natt til måndag.

Lasse har køyrt mange ruter, men aller mest Trondheim-ekspressen. Buss om natta og bonde om dagen var aldri noko problem. To turar av vegen i vind og uver på Dovre, men aldri personskade.

Krevjande jobb

– Det har vore triveleg, fortel Lasse og understrekar at bussjåfør er meir enn å halde i eit ratt. Det er reinhaldsjobb, og stadig meir krevjande elektronikk og knappar som ein må kjenne styringa på.

Men han har allsidig bakgrunn. Dykkar, marinejeger og fallskjermjeger står på merittlista. Klokkedykking og kaibygging.

Flyutdanning i Amerika stod på lista då faren gjekk bort. Han hadde søkt og fått plass, men som eldste mann valde han å ta ansvar for heimegarden i Loen.

Flyinteresse

– Eg har alltid vore flyinteressert, fortel han og viser rundt i hangaren der flyet står. Det er det fjerde i rekka.

Som smågut kjøpte han byggesett for gyrokopter, og han var først ute med hangglider i Nordfjord. Opplæringa føregjekk i hoppbakken på Ørskogfjellet, og så var det heim og lære opp andre og skape eit miljø.

Han tok flytimar i det militære, men det vart aldri levevegen. Det var buss, kyr og gris.

– Men kva om motoren stoggar, spør vi varsamt og greier ikkje å løyne at vi er litt skeptiske til å lette frå bakken med berre ein motor å lite på.

– Nei, det går fint, ler Lasse. Kanskje litt dramatisk om vi er over havet, men det skal ikkje store bota til før vi kan kroke oss ned på bakken. Det er gode motorar no. Litt verre med dei første flya. Sa det stopp måtte vi ned på bakken for å reinske bensintilførselen, seier han. Han har ikkje prøvd dei nye flygingane frå Hoven, men hadde han vore nokre år yngre så hadde han prøvd.

Sjølv om det blir meir tid til hobbyen, skal han også hjelpe sonen på garden når det trengst. Det var likevel vemodig å sitje ved frukosten i Ulsteinvik å tenkje på at det var siste måltidet i sjåføruniform.

– Han blir sakna, sa sjåføren som sette kursen mot Oslo med dobbeltdekkar tysdag, og han var ikkje åleine om det.