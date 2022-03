Nyhende

Nordfjordbrua startar no arbeidet med sluttføring av forprosjekt for realisering av fjordkryssinga Anda - Lote. Tysdag skal selskapet presentere prosjektet for Stortinget sin Transportkomite i samband med komiteen si reise til Vestland, opplyser Nordfjordbrua AS i ein pressemelding.