Det vi tenkjer vi først og fremst kan be om hjelp til, er dette med bustadar. Sjølvsagt i tillegg til omsorg, inkludering og omtanke, og det som frivilligheia kan bidra med.

Nyhende

Stryn kommune har hatt møte med UDI, IMDI (Integrerings- og mottaksdirektoratet) og Statsforvaltaren, der det kom fram at det Norge pr. i dag har eitt mottakssenter, og at det hastar å få flyktningane raskt ut i kommunane for busetjing.