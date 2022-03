Snart får vi nye sambygdingar

Nyhende

Krigen i Ukraina rasar vidare, med den konsekvens at byar vert raserte og millionar av menneske vert sendt på flukt. President Putin sin nådelause krig har allereie påført så mange menneske død og lidingar at det knapt er mogleg å forstå. I tillegg er dei materielle skadene på kort tid så omfattande at det mange stader vil ta årevis å byggje opp att dei krigsåka områda til ein tilstand som gjer at dagleglivet igjen kan fungere. Før gjenoppbygginga kan starte, må krigen stoggast.