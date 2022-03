Nyhende

Etter at beredskapsplanen for Flotunnelen var gjennomgått vart det gjennomført ei praktisk øving for brannvesenet. Politi og ambulansepersonell var saman med representantar for Statens vegvesen og Vestland fylkeskommune observatørar til øvinga som føregjekk 4–500 meter inne i tunnelen, frå strynesida.