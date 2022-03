Nyhende

– No er det regjeringa som må stille opp for barn og unge. Dei må no styrkje laget rundt elevane og sørgje for at dei får den oppfølginga og hjelpa dei treng i og rundt skulen. Regjeringa kan ikkje gå inn i denne nye fasen etter pandemien med ei "vente og sjå-haldning", sjølv om mykje er tilbake til det normale, seier barneombod Inga Bejer Engh.