Sjåfør meld for alvorlege brot på regelverk

Nyhende





Torsdag var 58 køyretøy var innom kontrollplassen ved Kjøs bru for ein visuell kontroll. Av desse vart 16 køyretøy plukka ut til ein meir omfattande kontroll.

Ein breitransport hadde ikkje merkt godset riktig, og transporten vart ilagd bruksforbod til forholdet vart retta. Eitt vogntog hadde bremsefeil og vart sendt direkte til verkstad. Det vart og skrive ut mangellapp på forholdet.

Det vart skrive ut eitt gebyr på 500 kr for manglande vognkort. Ein sjåfør fekk advarsel for brot på køyre- og kviletidsregelverket.

Ein sjåfør vart meld for å ha køyrt på ein annan sitt sjåførkort utan at denne personen var til stades i køyretøyet. I tillegg før sjåføren eit gebyr på 1.000 kroner for eit anna brot på køyre- og kviletidsregelverket, her vart og transportøren gebyrlagd med 2.000 kroner. Firmaet vert i tillegg oversendt føretakskontrollen.

Torsdag kveld var 90 køyretøy var innom kontrollplassen for ein visuell kontroll, og 21 av desse vart plukka ut til ein meir omfattande kontroll. Her vart det skrive ut tre gebyr. Manglande vognkort 500 kroner, førarkort 500 kroner og 2.000 kroner for dekk.

Ein sjåfør fekk 1.000 kroner i gebyr for brot på køyre- og kviletidsregelverket. Transportøren vart ilagd 2.000 kroner for brotet.

Ein sjåfør vart meld for for brot på køyre- og kviletidsregelverket. Dette var alvorlege brot på regelverket om pausar. Ein sjåfør måtte sikre lasta betre før vidare køyring, skriv Statens vegvesen i sin kontrollrapport.