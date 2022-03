Visefestivalen: Briljant Bremnes

Nyhende

Det kunne vere freistande å ty til klisjeen om å ta publikum med storm – frå nord. I alle fall trefte den nordnorske visekunstnaren blink i Stryn kulturhus, noko ståande applaus også vitna om.

Lars Bremnes, prøysenpris- og dobbelt spellemannprisvinnar, er ein musikar med stor formidlingsevne, gode melodiar og tekstar som både teiknar og fortel. Samspelet med bandet (Martin Bremnes, Helge Harstad og Georg Buljo) var også svært dynamisk og fengande, med speleglede og smittande overskot.

Konserten spente frå det ledige og lett humoristiske til djupt alvor. Frå "Å kunne æ skrive" (med nydelege treklangar i koringa), "Fiolinan" og "Astronomi" til "Spelle for de gale", med sin gripande og utfordrande tekst, og to songar som trefte uvanleg godt i året 2022: "Danse til en dum sang" og ikkje minst "Elias sang", songen til den evige flyktning. Eigentleg var skriven i samband med den store flyktningkrisa i 2015, men no – diverre – er han brått svært aktuell igjen.

"Natt på dampskipskaia" og "Himmel nok til alle" (tileigna Loen Skylift) avslutta ein konsert som vil skrive seg inn i Stryn Visefestival si historie som ein av dei store.

Og som ein oppglødd publikummar slo fast på vegen ut:

– Det bør alltid vere minst éin Bremnes på visefestivalen!